Біля грецького Самосу затонув човен з мігрантами: троє загиблих, 25 вважають зниклими

Троє мігрантів загинули і ще щонайменше 25 вважаються зниклими безвісти після того, як їхній човен затонув у понеділок, 23 вересня, біля грецького острова Самос.



Про це повідомило державне телебачення, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповіли на грецькому державному телебаченні, троє мігрантів загинули і ще щонайменше 25 людей вважаються зниклими безвісти після того, як їхній човен затонув у понеділок біля грецького острова Самос.

Грецька берегова охорона заявила, що вже врятувала п'ятьох мігрантів, в той час як пошуково-рятувальна операція за участю чотирьох кораблів берегової охорони і вертольота триває біля скелястих берегів Агіос Ісідорос у північно-західній частині острова.

За даними ООН, від початку року до Греції прибули майже 30 тисяч мігрантів, більшість із них – громадяни Афганістану, Сирії та Єгипту. Це дещо менше, ніж після сплеску попереднього року.

Реклама:

Грецькі рятувальники час від часу повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатись країн на малих човнах.

21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.