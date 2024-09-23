Возле греческого Самоса затонула лодка с мигрантами: трое погибших, 25 считаются пропавшими без вести

Трое мигрантов погибли и еще по меньшей мере 25 считаются пропавшими без вести после того, как их лодка затонула в понедельник, 23 сентября, у греческого острова Самос.



Об этом сообщило государственное телевидение, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказали на греческом государственном телевидении, трое мигрантов погибли и еще по меньшей мере 25 человек считаются пропавшими без вести после того, как их лодка затонула в понедельник у греческого острова Самос.

Греческая береговая охрана заявила, что уже спасла пятерых мигрантов, в то время как поисково-спасательная операция с участием четырех кораблей береговой охраны и вертолета продолжается у скалистых берегов Агиос Исидорос в северо-западной части острова.

По данным ООН, с начала года в Грецию прибыли почти 30 тысяч мигрантов, большинство из них – граждане Афганистана, Сирии и Египта. Это несколько меньше, чем после всплеска предыдущего года.

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Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до стран на малых лодках.

21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.