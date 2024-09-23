Туреччина затримала у морі майже 190 тисяч нелегальних мігрантів за п'ять років

У Туреччині підрахували, що за останні п'ять років до країни морем намагались потрапити майже 190 тисяч нелегальних мігрантів.

Про це повідомило видання TRT Haber, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, люди намагаються перебратися до Європи морськими шляхами на човнах, але не всім вдавалося вижити.

Видання повідомило, що підрозділи командування берегової охорони Туреччини з 2020 року виявили 6375 випадків нелегальних міграцій до країни, а загальна кількість людей, які прибули нелегально морським шляхом, становить 188 939 осіб.

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За підрахунками, у 2024 році берегова охорона Туреччини затримала понад 38 тисяч нелегальних мігрантів, 40 з яких загинули.

Видання зазначило, що загалом з початку 2024 року берегова охорона врятувала в морі 18 078 людей, зокрема туристів та жителів Туреччини, які опинилися у скрутній ситуації на морі. 159 людей дістали з моря мертвими.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що троє мігрантів загинули і ще щонайменше 25 вважаються зниклими безвісти після того, як їхній човен затонув біля грецького острова Самос.

Патрульний корабель грецької Берегової охорони увійшов у турецькі води поблизу Бодрума вранці в п’ятницю, 20 вересня, під час переслідування швидкісного катера – ймовірно, причетного до незаконного перевезення мігрантів.