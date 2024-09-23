Турция задержала в море почти 190 тысяч нелегальных мигрантов за пять лет

В Турции подсчитали, что за последние пять лет в страну морем пытались попасть почти 190 тысяч нелегальных мигрантов.

Об этом сообщило издание TRT Haber, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, люди пытаются перебраться в Европу морскими путями на лодках, но не всем удавалось выжить.

Издание сообщило, что подразделения командования береговой охраны Турции с 2020 года обнаружили 6375 случаев нелегальных миграций в страну, а общее количество людей, прибывших нелегально морским путем, составляет 188 939 человек.

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По подсчетам, в 2024 году береговая охрана Турции задержала более 38 тысяч нелегальных мигрантов, 40 из которых погибли.

Издание отметило, что всего с начала 2024 года береговая охрана спасла в море 18 078 человек, в том числе туристов и жителей Турции, которые оказались в трудной ситуации на море. 159 человек достали из моря мертвыми.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что трое мигрантов погибли и еще по меньшей мере 25 считаются пропавшими без вести после того, как их лодка затонула возле греческого острова Самос.

Патрульный корабль греческой Береговой охраны вошел в турецкие воды вблизи Бодрума утром в пятницу, 20 сентября, во время преследования скоростного катера – вероятно, причастного к незаконной перевозке мигрантов.