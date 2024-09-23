ЄС виділив додатково 1 млрд євро на підтримку п’яти країн, постраждалих від повеней 2023 року

Євросоюз погодив виділення додаткової фінансової підтримки п’яти країнам-членам, які у 2023 році постраждали від повеней.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У понеділок ЄС погодив виділення додаткового 1 млрд євро допомоги для Італії, Франції, Австрії, Греції та Словенії у зв’язку зі збитками від повеней 2023 року.

Найбільшу частку коштів – 450 млн і 430 млн – отримають Італія та Словенія відповідно, де стихія завдала найбільшої шкоди.

Реклама:

Як відомо, минулого тижня від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія. Жертвами стихії стали щонайменше 23 людини. Повені почалися також на півночі Італії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на знак солідарності приїздила до польського Вроцлава та анонсувала надання доступу до 10 мільярдів євро з Фонду згуртованості для постраждалих країн.