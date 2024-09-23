ЕС выделил дополнительно 1 млрд евро на поддержку пяти стран, пострадавших от наводнений 2023 года

Евросоюз согласовал выделение дополнительной финансовой поддержки пяти странам-членам, которые в 2023 году пострадали от наводнений.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В понедельник ЕС согласовал выделение дополнительного 1 млрд евро помощи для Италии, Франции, Австрии, Греции и Словении в связи с убытками от наводнений 2023 года.

Наибольшую долю средств – 450 млн и 430 млн – получат Италия и Словения соответственно, где стихия нанесла наибольший ущерб.

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Как известно, на прошлой неделе от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека. Наводнения начались также на севере Италии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в знак солидарности приезжала в польский Вроцлав и анонсировала предоставление доступа к 10 миллиардам евро из Фонда сплоченности для пострадавших стран.