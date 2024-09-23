Глава МЗС Польщі: Зеленському треба дати засоби, щоб змінити розрахунки Путіна
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що Захід повинен залишатися на своєму нинішньому курсі підтримки Києва, щоб Україна виграла війну.
Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC, заяви цитує польське агентство PAP, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання про "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він, як очікують, представить цього тижня на зустрічах з президентом Джо Байденом і кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, Сікорський сказав, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в цьому плані.
Але, за його словами, ключ до перемоги полягає в наданні Києву більшої фінансової допомоги для підтримки його власної оборонної промисловості.
"Ми повинні дати президенту Зеленському засоби, щоб змінити розрахунки Путіна, і засоби для цього – фінансові. Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти" – сказав Сікорський.
Він додав, що вирішенням війни було б відведення військ обох країн за межі їхніх міжнародно визнаних кордонів.
Сікорський також сказав, що війна закінчиться лише тоді, коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою, і що він не досягне своїх цілей прийнятною ціною.
"Він ще не дійшов до цього, але його економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежними… Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони", – заявив міністр.
Раніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американська сторона вже ознайомилась із "планом миру" Зеленського; цю ж оцінку повторили і в Держдепі.
За інформацією Bloomberg, "план перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Зеленський казав, що "план перемоги" розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.