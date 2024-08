У Німеччині винесли вирок за пропалестинське гасло "Від річки до моря"

Районний суд Берліна засудив жінку до штрафу в 600 євро за використання суперечливого гасла "Від річки до моря Палестині буде воля" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинському мітингу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Суд постановив, що використання пропалестинського гасла, яке засуджена 22-річна жінка виголосила на забороненому мітингу в Нойкьольні в жовтні 2023 року, було потуранню кримінальним злочинам.

"Суд насамперед був стурбований контекстом цього гасла, зокрема тісним часовим зв'язком з нападом терористичної організації ХАМАС на ізраїльське населення 7 жовтня 2023 року", – пояснив речник суду.

У рішенні йдеться, що в цьому контексті гасло "Від річки до моря Палестині буде воля" можна розуміти лише як заперечення права Ізраїлю на існування і підтримку нападу ХАМАС.

Рішення ще не є остаточним, й адвокат жінки заявив, що подасть апеляцію на вирок.

Ще минулого року Міністерство внутрішніх справ Німеччини в рішенні про заборону діяльності ХАМАС у країні вказало, що гасло "Від річки до моря…" пов’язане з цим рухом, і кожен, хто його використовує, підлягає кримінальному переслідуванню.

Але відтоді суди в Німеччині вже ухвалювали різні рішення.

Наприклад, регіональний суд Мангейма нещодавно звільнив від відповідальності за використання гасла. Адміністративні суди також дійшли різних висновків у справах, що стосуються поліцейських обмежень на пропалестинські демонстрації.

Нагадаємо, торік влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорила заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянула можливість покарання за гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною" за певних обставин.