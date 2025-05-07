У Латвії прокоментували відмову пропустити літак Вучича до Москви

Рішення закрити латвійське небо для сербського лідера Александара Вучича ухвалило Міністерство закордонних справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Це рішення прийняло Міністерство закордонних справ. І це рішення коментує той, хто його приймає", – так президент Латвії Едгарс Ринкевичс відповів на прохання журналістів прокоментувати ситуацію із закриттям латвійського неба для Вучича.

"Я теж можу до цього приєднатися. У міністра закордонних справ є єдине бачення, як це питання координується у всіх трьох країнах Балтії. І в усіх країнах Балтії є єдине бачення, давати дозвіл на політ чи ні. Детальніше, думаю, колега може розповісти", – прокоментувала прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

Як повідомило Deutsche Welle, латвійська влада пояснила заборону "політичною чутливістю мети польоту". Своєю чергою Литва відмовила через "технічну та дипломатичну чутливість".

Напередодні сербські ЗМІ повідомили, що влада Литви та Латвії нібито відмовилась надати дозвіл для пропуску літака із сербським президентом Александаром Вучичем, який вирушить до Москви, через свій повітряний простір.

Нещодавно премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також поскаржився, що Польща і Литва відмовились надавати дозвіл на перетин їхнього повітряного простору для прибуття до Москви.

І Фіцо, і Вучич раніше заявили про намір бути присутніми 9 травня у Москві на святкуваннях так званого дня перемоги.

Сербський президент днями був ненадовго ушпиталений через проблеми зі здоровʼям, але про плани скасувати візит до Росії не заявляв.