Дания предоставляет Украине 16 млн евро для восстановления энергетики

Правительство Дании направит 130 млн датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая подверглась и подвергается российским атакам.

Об этом в понедельник, 23 сентября, объявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард, передает "Европейская правда".

Новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства. О нем объявили во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по вопросам энергетической безопасности Украины.

"Армия Путина не только пересекает украинские границы, Россия нарушает правила войны своими массированными атаками на украинскую систему электро– и теплоснабжения", – подчеркнул датский министр.

Реклама:

Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.

В апреле Украина подписала меморандум с Данией на сумму более 400 миллионов евро на поддержку восстановления и энергетической инфраструктуры.

Тогда же Копенгаген объявлял о 5 миллионах евро помощи для восстановления украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.