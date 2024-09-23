В Ірані кажуть, що готові повернутись до переговорів щодо "ядерної угоди"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран може розпочати переговори стосовно своєї ядерної програми на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо "будуть готові інші сторони".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Глава іранського МЗС заявив, що перебуватиме в Нью-Йорку на кілька днів довше, ніж президент країни, і зустрінеться з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн, аби зосередити "зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерної угоди".

Він додав, що через Швейцарію відбувся обмін повідомленнями і була оприлюднена "загальна декларація про готовність" до початку таких переговорів, але застеріг, що "нинішні міжнародні умови роблять відновлення переговорів більш складним і важким, ніж раніше".

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Аракчі водночас заявив, що не зустрічатиметься з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, бо "не вважає за доцільне проводити такий діалог".

Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.

У липні Блінкен попередив, що Іран "протягом тижня-двох" здатен виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї.