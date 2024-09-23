В Иране говорят, что готовы вернуться к переговорам по "ядерной сделке"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может начать переговоры по своей ядерной программе на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, если "будут готовы другие стороны".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Глава иранского МИД заявил, что будет находиться в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент страны, и встретится с руководителями внешнеполитических ведомств других стран, чтобы сосредоточить "усилия на начале нового раунда переговоров по ядерной сделке".

Он добавил, что через Швейцарию состоялся обмен сообщениями и была обнародована "общая декларация о готовности" к началу таких переговоров, но предостерег, что "нынешние международные условия делают возобновление переговоров более сложным и трудным, чем раньше".

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Аракчи одновременно заявил, что не будет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, потому что "не считает целесообразным проводить такой диалог".

Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает наличие таких амбиций.

В июле Блинкен предупредил, что Иран "в течение недели-двух" способен производить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии.