США увеличивают присутствие на Ближнем Востоке на фоне нового обострения

Пентагон в понедельник, 23 сентября, объявил, что Соединенные Штаты отправляют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и силами группировки "Хезболла", базирующейся на юге Ливана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Представитель Минобороны США Пэт Райдер, который объявил об увеличении американского присутствия на Ближнем Востоке, не раскрыл никаких подробностей относительно количества дополнительных сил и задач, которые они будут выполнять.

Это происходит после обменов обстрелами между Израилем и "Хезболлой", а также в то время, когда израильские силы готовятся к дальнейшим операциям на юге Ливана.

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Сейчас на Ближнем Востоке, по официальным данным, находятся около 40 тысяч американских военнослужащих, хотя, по информации СМИ, это число может достигать 50 тысяч.

Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Этому предшествовали многочисленные взрывы пейджеров и раций членов "Хезболлы".

В Белом доме ожидают дальнейшей эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлой", что потенциально может привести к полномасштабной войне между ними.