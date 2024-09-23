У Чехії пропонують пом’якшити обмеження на канабіс

Міністерство юстиції Чехії підготувало законопроєкт, який розширить можливості зберігання, вживання та вирощування канабісу для особистого використання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ČTK.

Чеський Мін’юст обґрунтовує часткову легалізацію самостійного вирощування канабісу зміною суспільних уявлень про шкідливість вживання марихуани в рекреаційних цілях дорослими.

Наразі "великою" кількістю, що підпадає під ознаки злочину, вважається п'ять рослин канабісу або десять грамів сухої речовини, а зберігання меншої кількості є проступком.

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Тепер Міністерство юстиції Чехії пропонує, аби межею між правопорушенням і кримінальним злочином було вирощування понад п'яти рослин. Натомість вирощування до трьох рослин канабісу в майбутньому навіть не повинно бути правопорушенням.

Крім того, можна буде легально зберігати до 50 грамів висушеного канабісу вдома і 25 грамів поза домом.

Запланована легалізація стосується лише особистого вирощування канабісу особами, які досягли 21-річного віку.

Несанкціоноване вирощування, збирання або переробка канабісу тягтиме за собою максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести місяців. А зберігання більшої за дозволену кількості інших наркотичних речовин – до двох років ув’язнення.

Урядова пропозиція також передбачає збільшення штрафів за правопорушення, пов'язані з наркотиками, з 15 тисяч до 50 тисяч чеських крон.

Поправка до Кримінального кодексу Чехії також вносить зміни до статті про незаконне виробництво наркотиків, знижуючи нижню межу покарання з восьми років до п'яти або з десяти років до восьми у більш серйозних випадках.

Нагадаємо, минулого року Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням, а її послідовники – реєструвати відповідні організації.