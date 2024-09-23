Ердоган: Вибори президента США не змінять наших двосторонніх відносин

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що відносини Анкари та Вашингтона не зміняться незалежно від того, хто переможе у президентських виборах у США в листопаді 2024 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за перегонами між віцепрезиденткою і кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс та експрезидентом і кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

"Незалежно від того, хто стане президентом в результаті виборів, наш погляд на Америку і наш діалог на високому рівні в наших відносинах не зміниться", – додав він.

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Ердоган також привітав нещодавній імпульс у двосторонніх відносинах зі США і заявив, що в Анкарі "задоволені позитивною атмосферою в турецько-американських відносинах останнім часом".

"Наші розбіжності з американською адміністрацією з деяких питань, що стосуються нашої національної безпеки, тривають", – водночас додав турецький лідер.

Турецько-американські відносини погіршилися через, серед іншого, придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400 і підтримку США сирійського курдського ополчення, яке Туреччина розглядає як смертельну загрозу.

Нинішній президент США Джо Байден був прохолодним у відносинах з Ердоганом, зокрема через погану репутацію турецького лідера у сфері прав людини і демократії. Він досі не приймав Ердогана в Білому домі за час свого перебування на посаді, хоча було кілька повідомлень про те, що така зустріч може відбутися.

У Ердогана також були непрості відносини з Трампом під час його перебування на посаді президента – зокрема через прохання 2019 року скасувати рішення про військову операцію проти курдських ополченців, які були союзниками США.