Эрдоган: Выборы президента США не изменят наших двусторонних отношений

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Вашингтона не изменятся независимо от того, кто победит в президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за гонкой между вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и экс-президентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

"Независимо от того, кто станет президентом в результате выборов, наш взгляд на Америку и наш диалог на высоком уровне в наших отношениях не изменится", – добавил он.

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Эрдоган также приветствовал недавний импульс в двусторонних отношениях с США и заявил, что в Анкаре "довольны позитивной атмосферой в турецко-американских отношениях в последнее время".

"Наши разногласия с американской администрацией по некоторым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности, продолжаются", – в то же время добавил турецкий лидер.

Турецко-американские отношения ухудшились из-за, среди прочего, приобретения Турцией российской системы противоракетной обороны С-400 и поддержки США сирийского курдского ополчения, которое Турция рассматривает как смертельную угрозу.

Нынешний президент США Джо Байден был прохладным в отношениях с Эрдоганом, в частности из-за плохой репутации турецкого лидера в сфере прав человека и демократии. Он до сих пор не принимал Эрдогана в Белом доме за время своего пребывания в должности, хотя было несколько сообщений о том, что такая встреча может состояться.

У Эрдогана также были непростые отношения с Трампом во время его пребывания на посту президента – в частности из-за просьбы в 2019 году отменить решение о военной операции против курдских ополченцев, которые были союзниками США.