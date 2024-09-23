Польща залучила військових-хіміків у постраждалих від повені районах

У Польщі у деяких районах, постраждалих від катастрофічної повені, до ліквідації наслідків залучили військових хіміків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Військові дезінфекційні команди будуть працювати в окремих районах, де внаслідок повені могло статися забруднення території небезпечними хімічними сполуками.

"Вода могла розмити захоронення тварин, кладовища, були затоплені території промислових підприємств, станцій очищення стічних вод, тож вона містить забруднювачі, що становлять загрозу для населення", – пояснив майор Аркадіуш Кустра.

Реклама:

Завданням команди буде обстеження та дезінфекція території.

Загалом до ліквідації наслідків повені у Польщі залучені понад 23 тисячі військових.

Також в країні заявили про російську кампанію дезінформації довкола масштабних повеней.