У Німеччині регіональний потяг зіткнувся з товарним, є постраждалі

У Німеччині 13 людей отримали поранення в результаті залізничної аварії між Ксантеном і Дуйсбургом, троє з них – серйозні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами речника федеральної поліції, регіональний потяг врізався в бік припаркованого вантажного потягу на залізничному переїзді близько 7:30 ранку.

Речник поліції повідомив, що нікому з постраждалих не загрожує смерть. Був задіяний рятувальний гелікоптер.

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Федеральна поліція використовувала ще один, щоб зафіксувати аварію. Відтоді маршрут був закритий.

За словами речника поліції, регіональний потяг, в якому їхало близько 30 осіб, під час руху виїхав на сусідню колію і тому зачепив локомотив вантажного потягу, що стояв там.

Аварія не призвела до сходження з рейок, і обидва потяги залишилися на колії.

Напередодні неподалік Стокгольма сталося зіткнення пасажирського потяга і трактора на залізничному переїзді, постраждали 15 осіб.

Остання найгірша залізнична аварія у Європі за цей рік сталася у Словаччині в червні: внаслідок зіткнення автобуса і потяга на залізничному переїзді загинули семеро людей.