В Германии региональный поезд столкнулся с товарным, есть пострадавшие

В Германии 13 человек получили ранения в результате железнодорожной аварии между Ксантеном и Дуйсбургом, трое из них – серьезные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя федеральной полиции, региональный поезд врезался в сторону припаркованного грузового поезда на железнодорожном переезде около 7:30 утра.

Представитель полиции сообщил, что никому из пострадавших не угрожает смерть. Был задействован спасательный вертолет.

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Федеральная полиция использовала еще один, чтобы зафиксировать аварию. С тех пор маршрут был закрыт.

По словам представителя полиции, региональный поезд, в котором ехало около 30 человек, во время движения выехал на соседнюю колею и поэтому зацепил локомотив грузового поезда, который стоял там.

Авария не привела к сходу с рельсов, и оба поезда остались на рельсах.

Накануне неподалеку от Стокгольма произошло столкновение пассажирского поезда и трактора на железнодорожном переезде, пострадали 15 человек.

Последняя худшая железнодорожная авария в Европе за этот год произошла в Словакии в июне: в результате столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде погибли семь человек.