Британська міністерка вважає, що Трамп надихнув расистів у Британії

Молодша міністерка МВС Британії Анджела Ігл заявила, що "в'їдливість" кандидата у президенти США Дональда Трампа допомогла зробити расизм у Великій Британії більш прийнятним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи на щорічній конференції Лейбористської партії в Ліверпулі в понеділок увечері, міністерка з питань безпеки кордону і притулку Анджела Ігл назвала колишнього президента США серед тих, хто зробив "антиіммігрантську риторику" мейнстримом на Заході.

Ігл сказала, що новим іммігрантам важко "піднятися над постійним барабанним боєм токсичної антиімміграційної, антиіммігрантської риторики, яка стала нахабною не тільки в Британії, але і в усіх західних країнах".

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"Я маю на увазі, що Трамп робить те ж саме. Якщо ви подивитеся на деякі меми, які він зараз використовує з темою стіни, це вражає, який рівень злоби він створив", – сказала вона.

Зауваження про Трампа з'явилися в той час, коли британський уряд намагається налагодити відносини з кандидатом у президенти від Республіканської партії. Міністр закордонних справ Девід Леммі в минулому різко критикував Трампа, але з наближенням виборів у США став більш примирливим.

Перед тим як стати прем'єр-міністром, Кір Стармер заявив, що лейбористський уряд "працюватиме з тим, кого обере американський народ у листопаді".

Ігл також взяла на приціл британських консерваторів, звинувативши партію у використанні "токсичної" мови для захисту від загрози з боку правої партії Найджела Фараджа Reform UK.

Нагадаємо, у Британії під час хвилі антиіммігрантських протестів затримали дружину місцевого депутата за пост про "виродків-біженців".

Влітку після трагедії в Саутпорті, коли молодик вбив трьох дівчаток, низку британських міст охопили антимігрантські заворушення, часто за участю ультраправих. За час заворушень затримали понад 400 людей.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.