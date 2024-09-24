Британский министр считает, что Трамп вдохновил расистов в Британии

Младший министр МВД Британии Анджела Игл заявила, что "въедливость" кандидата в президенты США Дональда Трампа помогла сделать расизм в Великобритании более приемлемым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле в понедельник вечером, министр по вопросам безопасности границы и убежища Анджела Игл назвала бывшего президента США среди тех, кто сделал "антииммигрантскую риторику" мейнстримом на Западе.

Игл сказала, что новым иммигрантам трудно "подняться над постоянным барабанным боем токсичной антииммиграционной риторики, которая стала наглой не только в Британии, но и во всех западных странах".

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"Я имею в виду, что Трамп делает то же самое. Если вы посмотрите на некоторые мемы, которые он сейчас использует с темой стены, то поражает, какой уровень злобы он создал", – сказала она.

Замечания о Трампе появились в то время, когда британское правительство пытается наладить отношения с кандидатом в президенты от Республиканской партии. Министр иностранных дел Дэвид Лэмми в прошлом резко критиковал Трампа, но с приближением выборов в США стал более примирительным.

Перед тем как стать премьер-министром, Кир Стармер заявил, что лейбористское правительство "будет работать с тем, кого выберет американский народ в ноябре".

Игл также взяла на прицел британских консерваторов, обвинив партию в использовании "токсичного" языка для защиты от угрозы со стороны правой партии Найджела Фараджа Reform UK.

Напомним, в Британии во время волны антииммигрантских протестов задержали жену местного депутата за пост об "уродах-беженцах".

Летом после трагедии в Саутпорте, где молодой человек убил трех девочек, ряд британских городов охватили антимигрантские беспорядки, часто с участием ультраправых. За время беспорядков задержали более 400 человек.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.