Німецькі водії знову почнуть отримувати штрафи за порушення ПДР в Італії

Після тривалої суперечки між Німеччиною та Італією німецькі водії можуть знову отримати покарання, якщо порушать правила дорожнього руху під час перебування в Італії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральне відомство з питань дорожнього транспорту повідомило, що Німеччина та Італія погодили подальший обмін даними про транспортні засоби та їхніх власників, що включає у тому числі штрафи, виписані на ці автомобілі.

Лише у місті Мерано у Південному Тіролі, дуже популярному серед німецьких туристів, завдяки автоматичній фіксації порушень на німецьких автовласників накопичилося 230 тисяч євро штрафів. Тепер штрафні квитанції можуть надіслати порушникам і їм доведеться їх сплатити.

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Іншими містами, де найчастіше порушують німецькі водії, є Рим, Больцано і Флоренція.

Причиною суперечок інших країн – не лише Німеччини, а й Австрії та Нідерландів – з Італією щодо обміну даними про власників транспортних засобів було те, що Італія використовувала цю систему також для перевірки щодо інших порушень.

Італійський міністр транспорту, віцепрем’єр Маттео Сальвіні нещодавно пояснював суперечку "технічними проблемами у системі", які буцімто вже вирішили.

У німецькому відомстві тепер підтвердили, що обмін даними знову відбувається і відновився з минулого тижня.

Нагадаємо, також в Італії планують відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.

У 2024 році у Євросоюзі почали готувати законодавство для посилення відповідальності для водіїв-порушників на рівні ЄС.