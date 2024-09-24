Немецкие водители снова начнут получать штрафы за нарушение ПДД в Италии

После длительного спора между Германией и Италией немецкие водители могут снова получить наказание, если нарушат правила дорожного движения во время пребывания в Италии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральное ведомство по вопросам дорожного транспорта сообщило, что Германия и Италия согласовали дальнейший обмен данными о транспортных средствах и их владельцев, включая в том числе штрафы, выписанные на эти автомобили.

Только в городе Мерано в Южном Тироле, очень популярном среди немецких туристов, благодаря автоматической фиксации нарушений на немецких автовладельцев накопилось 230 тысяч евро штрафов. Теперь штрафные квитанции могут прислать нарушителям и им придется их оплатить.

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Другими городами, где чаще всего нарушают немецкие водители, являются Рим, Больцано и Флоренция.

Причиной споров других стран – не только Германии, но и Австрии и Нидерландов – с Италией по обмену данными о владельцах транспортных средств было то, что Италия использовала эту систему также для проверки других нарушений.

Итальянский министр транспорта, вице-премьер Маттео Сальвини недавно объяснял спор "техническими проблемами в системе", которые якобы уже решили.

В немецком ведомстве теперь подтвердили, что обмен данными снова происходит и возобновился с прошлой недели.

Напомним, также в Италии планируют отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.

В 2024 году в Евросоюзе начали готовить законодательство для усиления ответственности для водителей-нарушителей на уровне ЕС.