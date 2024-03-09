Італія припинить розсилку фото з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності

В Італії планують відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.

Про це оголосили в італійському Міністерстві транспорту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністерство зазначило, що водіям, спійманим на перевищенні швидкості, будуть розсилати додому лише повідомлення про штраф.

Влада використовуватиме знімки, зроблені камерами контролю швидкості, тільки в тому разі, якщо водій подасть офіційне заперечення проти штрафу.

Відповідне рішення було схвалене італійськими органами із захисту даних.

Як зазначається, траплялися випадки, коли стосунки, шлюби або ділові угоди людей розпадалися після того, як на фотографіях, зроблених камерами контролю швидкості, виявлялося, що в автівці перебувала людина, яка не повинна була їхати разом із водієм.

Віцепрем'єр і міністр транспорту Маттео Сальвіні неодноразово критикував використання камер контролю швидкості для переслідування порушників правил дорожнього руху, стверджуючи, що вони використовуються муніципалітетами для отримання прибутку.

Він вважає, що камери повинні залишатися в зонах підвищеного ризику, в тому числі біля шкіл і лікарень, "але не на двосмугових дорогах...для того, щоб стягувати податки і переслідувати водіїв".

В Італії встановлено близько 11 тисяч камер контролю швидкості – більше, ніж у будь-якій іншій країні-члені ЄС.

Нагадаємо, влітку 2023 року парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.

У січні міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху.