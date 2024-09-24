У Фінляндії хочуть прописати заборону керувати електросамокатом після вживання алкоголю

У Фінляндії з’явилася пропозиція змін до законодавства, якою б чітко закріпили заборону керувати електросамокатом та подібним транспортом після вживання алкогольних напоїв.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Норма про заборону керувати електросамокатами, електровелосипедами та іншим дрібним електротранспортом з’явилася в урядовій презентації законопроєкту, яку розіслали для обговорення.

Обмеженням хочуть встановити 0,5 проміле алкоголю в крові.

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Окрім того, у проєкті пропонують прописати можливість для муніципалітетів обмежувати парк прокатних електросамокатів, які компанії прокату можуть розгорнути у місті, та умови використання.

Нагадаємо, Мадрид з вересня став другою європейською столицею після Парижа, де більше немає сервісів прокату електросамокатів.

У Вільнюсі з серпня збільшили штрафи за паркування електросамокатів у недозволених місцях.