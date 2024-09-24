Макрон рекордно непопулярний серед французів

Президент Франції Емманюель Макрон б'є рекорди непопулярності, яких він не досягав з моменту вступу на посаду у 2017 році.

Про це свідчить опитування Odoxa-Mascaret, дані якого наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

75% опитаних вважають, що Макрон не є хорошим президентом. Це є абсолютним рекордом його непопулярності.

Востаннє рекорд непопулярності Макрона – 72% невдоволених – був зафіксований у грудні 2018 року під час протестів "жовтих жилетів".

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Серед причин антирекорду – поразка його партії на європейських виборах, рішення розпустити парламент, зволікання з пошуком прем'єр-міністра, різке погіршення стану державних фінансів, прискорення інфляції.

За два з половиною роки до закінчення свого терміну попередник Макрона Франсуа Олланд мав не кращу позицію серед французів (76% вважали його поганим президентом).

Нагадаємо, Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє.

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