Макрон рекордно непопулярный среди французов

Президент Франции Эмманюэль Макрон бьет рекорды непопулярности, которых он не достигал с момента вступления в должность в 2017 году.

Об этом свидетельствует опрос Odoxa-Mascaret, данные которого приводит BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

75% опрошенных считают, что Макрон не является хорошим президентом. Это абсолютный рекорд его непопулярности.

Последний раз рекорд непопулярности Макрона – 72% недовольных – был зафиксирован в декабре 2018 года во время протестов "желтых жилетов".

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Среди причин антирекорда – поражение его партии на европейских выборах, решение распустить парламент, промедление с поиском премьер-министра, резкое ухудшение состояния государственных финансов, ускорение инфляции.

За два с половиной года до окончания своего срока предшественник Макрона Франсуа Олланд имел не лучшую позицию среди французов (76% считали его плохим президентом).

Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье.

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