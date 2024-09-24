В Італії шукають немовля з бабусею, які зникли після повені

У муніципалітеті Монтекатіні-Валь-ді-Чечина, що в італійському регіоні Тоскана, продовжуються пошуки немовляти та його бабусі, які зникли після повені напередодні ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky TG24.

Рятувальники з вечора понеділка, 23 вересня, шукають п'ятимісячного хлопчика та його бабусю, які зникли під час підтоплення в Монтекатіні-Валь-ді-Чечина.

Врятувалися на даху будинку батько, мати і дідусь, усі вони – туристи з Німеччини.

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Мер Монтекатіні-Валь-ді-Чечина Лука Карі назвав ситуацію в муніципалітеті кошмаром, стверджуючи, що подібного потопу тут не було вже понад 80 років.

"На щастя, багато людей знайшли прихисток на трохи вищій місцевості", – додав він.

Рятувальні операції також тривають у муніципалітетах Пізано та Ліворно у Тоскані через значні руйнування, спричинені негодою. Рятувальники допомогли кільком автомобілістам, які опинилися в скрутному становищі.

В іншому італійському регіоні Венето у зв'язку зі збитками, завданими негодою, губернатор Лука Дзайя оголосив надзвичайний стан.

Негоду в Італії приніс шторм "Борис", який найперше уразив регіони Емілія-Романья та Марке. Там наприкінці минулого тижня оголосили надзвичайний стан.

У Великій Британії подекуди за 24 години випала місячна норма опадів, спричинивши повінь, а у Лондоні вода розмила футбольне поле.