В Италии ищут младенца с бабушкой, исчезнувших после наводнения

В муниципалитете Монтекатини-Валь-ди-Чечина, что в итальянском регионе Тоскана, продолжаются поиски младенца и его бабушки, которые исчезли после наводнения накануне вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky TG24.

Спасатели с вечера понедельника, 23 сентября, ищут пятимесячного мальчика и его бабушку, которые исчезли во время подтопления в Монтекатини-Валь-ди-Чечина.

Спаслись на крыше дома отец, мать и дед, все они – туристы из Германии.

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Мэр Монтекатини-Валь-ди-Чечина Лука Кари назвал ситуацию в муниципалитете кошмаром, утверждая, что подобного потопа здесь не было уже более 80 лет.

"К счастью, многие люди нашли убежище на немного более высокой местности", – добавил он.

Спасательные операции также продолжаются в муниципалитетах Пизано и Ливорно в Тоскане из-за значительных разрушений, вызванных непогодой. Спасатели помогли нескольким автомобилистам, оказавшимся в затруднительном положении.

В другом итальянском регионе Венето в связи с ущербом, нанесенным непогодой, губернатор Лука Дзайя объявил чрезвычайное положение.

Непогоду в Италии принес шторм "Борис", который в первую очередь поразил регионы Эмилия-Романья и Марке. Там в конце прошлой недели объявили чрезвычайное положение.

В Великобритании в некоторых местах за 24 часа выпала месячная норма осадков, вызвав наводнение, а в Лондоне вода размыла футбольное поле.