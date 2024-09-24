Politico: У США діє програма стеження за американцями, які воювали в Україні

Міністерство внутрішньої безпеки США у 2022 році ініціювало міжвідомчу програму перевірки американців, які поїхали воювати в Україну та повертаються на батьківщину.

Про це йдеться в публікації Politico на основі п’яти джерел – нинішніх і колишніх посадовців США, повідомляє "Європейська правда".

Ініціатива Міністерства внутрішньої безпеки США, пише Politico, мала на меті виявлення американців, які можуть бути схильні до насильства після повернення з України, де вони брали участь у бойових діях.

Серед іншого, ідеться в публікації, співробітники відомства та Федерального бюро розслідувань збирали інформацію про американців в України від української влади та перевіряли їхні акаунти в соціальних мережах на предмет насильницької риторики.

Реклама:

Офіційно списків американців, які їхали в Україну, не вели, зазначають співрозмовники Politico. Але велись перевірки щодо деяких американців, які намагалися провезти зброю на літаках в Україну; також, пише видання, США отримували інформацію про те, що їхні громадяни начебто скоювали воєнні злочини чи "демонстрували тривожну поведінку".

Жодних доказів того, що американці, які воювали разом з українськими військовими, після повернення брали участь у політичному насильстві, немає, пише Politico.

Водночас стосовно Раяна Раута, нещодавно затриманого за спробу замаху на Дональда Трампа, додаткових перевірок ані Міністерство нацбезпеки США, ані ФБР не вели – було тільки відомо, що він їздив до України.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Міністерство оборони й посольство США в Києві підписали нову концепцію відстеження американської військової допомоги, яку отримує Україна.