Politico: В США действует программа слежки за американцами, которые воевали в Украине

Министерство внутренней безопасности США в 2022 году инициировало межведомственную программу проверки американцев, которые поехали воевать в Украину и возвращаются на родину.

Об этом говорится в публикации Politico на основе пяти источников – нынешних и бывших должностных лиц США, сообщает "Европейская правда".

Инициатива Министерства внутренней безопасности США, пишет Politico, имела целью выявления американцев, которые могут быть склонны к насилию после возвращения из Украины, где они участвовали в боевых действиях.

Среди прочего, говорится в публикации, сотрудники ведомства и Федерального бюро расследований собирали информацию об американцах в Украине от украинских властей и проверяли их аккаунты в социальных сетях на предмет насильственной риторики.

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Официально списков американцев, которые ехали в Украину, не вели, отмечают собеседники Politico. Но велись проверки в отношении некоторых американцев, которые пытались провезти оружие на самолетах в Украину; также, пишет издание, США получали информацию о том, что их граждане якобы совершали военные преступления или "демонстрировали тревожное поведение".

Никаких доказательств того, что американцы, которые воевали вместе с украинскими военными, после возвращения участвовали в политическом насилии, нет, пишет Politico.

В то же время в отношении Райана Раута, недавно задержанного за попытку покушения на Дональда Трампа, дополнительных проверок ни Министерство нацбезопасности США, ни ФБР не вели – было только известно, что он ездил в Украину.

Напомним, в ноябре 2023 года Министерство обороны и посольство США в Киеве подписали новую концепцию отслеживания американской военной помощи, которую получает Украина.