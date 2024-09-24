Британія готується до масової евакуації співвітчизників з Лівану

Міністерство оборони Великої Британії прискорюють роботу над планами масштабної евакуації британських громадян з Лівану на тлі побоювань, що може спалахнути повномасштабна війна між Ізраїлем та "Хезболлою".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За оцінками британського уряду, в Лівані все ще можуть перебувати понад 10 тисяч громадян Британії. Вони не виїхали попри неодноразові заклики та попередження це зробити через погіршення безпекової ситуації.

У Британії, як пише The Times, "не хочуть повторення хаотичного виведення військ з Афганістану, до якого урядовці не були готові", і вже кілька місяців готуються до евакуації з Лівану під керівництвом військових.

Реклама:

Найближчим часом Британія планує розгорнути більше своїх військ на Кіпрі – державі, що є основним логістичним пунктом для евакуації з Лівану до континентальної Європи.

Невелика кількість британських військових також перебуває в Лівані і в разі ескалації конфлікту може допомогти з евакуацією.

Для евакуації планують використовувати літаки Королівських військово-повітряних сил Британії, бо це найшвидший спосіб вивезення громадян, але передбачається і розгортання військових кораблів.

Як повідомляли, 24 вересня Ізраїль і підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" знову обмінялися ударами.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" попередили, що події на Близькому Сході ризикують втягнути регіон у ширший конфлікт, від якого не виграє жодна країна.

США вирішили збільшити присутність на Близькому Сході на тлі нового загострення.