Британия готовится к массовой эвакуации соотечественников из Ливана

Министерство обороны Великобритании ускоряют работу над планами масштабной эвакуации британских граждан из Ливана на фоне опасений, что может вспыхнуть полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По оценкам британского правительства, в Ливане все еще могут находиться более 10 тысяч граждан Великобритании. Они не выехали, несмотря на неоднократные призывы и предупреждения это сделать из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

В Британии, как пишет The Times, "не хотят повторения хаотичного вывода войск из Афганистана, к которому чиновники не были готовы", и уже несколько месяцев готовятся к эвакуации из Ливана под руководством военных.

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В ближайшее время Великобритания планирует развернуть больше своих войск на Кипре – государстве, которое является основным логистическим пунктом для эвакуации из Ливана в континентальную Европу.

Небольшое количество британских военных также находится в Ливане и в случае эскалации конфликта может помочь с эвакуацией.

Для эвакуации планируют использовать самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании, потому что это самый быстрый способ вывоза граждан, но предполагается и развертывание военных кораблей.

Как сообщалось, 24 сентября Израиль и поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" снова обменялись ударами.

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