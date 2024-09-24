Євродепутат обурений, що Угорщина головувала на зустріч ЄС про демократичні стандарти

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Даніель Фройнд розкритикував проведення засідання Ради ЄС з питань підтримки демократичних стандартів за головування Угорщини, яка ці стандарти, за його словами, порушує.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Угорщина, яка головує в Раді Євросоюзу з 1 липня, головувала і на зустрічі Ради із загальних питань у вівторок, 24 вересня, присвяченій щорічній доповіді Єврокомісії про верховенство права.

У документі оцінюється дотримання принципу поділу влади, антикорупційних заходів і свободи ЗМІ в усіх 27 країнах-членах ЄС і чотирьох країнах-кандидатах на вступ до Євросоюзу.

Реклама:

Євродепутат Даніель Фройнд від німецької Партії зелених, відомий критик угорського уряду Віктора Орбана, заявив, що Будапешту не мали б дозволити можливості головувати на засіданні з питань верховенства права.

"Те, що країна, яка перебуває під процедурою статті 7 – санкцій за фундаментальні цінності, яка має мільярди коштів ЄС, заморожених за порушення верховенства права, яка щойно була оштрафована на 200 мільйонів євро, плюс 1 мільйон євро в день за порушення верховенства права, зараз головує на дебатах щодо ситуації з верховенством права, – це обурливо", – заявив він.

За його словами, інші країни-члени ЄС повинні були втрутитися, щоб не допустити головування Угорщини на засіданні.

Угорщина перебуває під санкціями ЄС з 2018 року за "системну загрозу" демократії та верховенству права.

Крім того, в останньому звіті Єврокомісії щодо верховенства права висловлювались зауваження до Угорщини, яка практично не втілила попередніх рекомендацій.