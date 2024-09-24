Евродепутат возмущен, что Венгрия председательствовала на встрече ЕС о демократических стандартах

Депутат Европейского парламента от Германии Даниэль Фройнд раскритиковал проведение заседания Совета ЕС по вопросам поддержки демократических стандартов под председательством Венгрии, которая эти стандарты, по его словам, нарушает.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Венгрия, которая председательствует в Совете Евросоюза с 1 июля, председательствовала и на встрече Совета по общим вопросам во вторник, 24 сентября, посвященной ежегодному докладу Еврокомиссии о верховенстве права.

В документе оценивается соблюдение принципа разделения властей, антикоррупционных мер и свободы СМИ во всех 27 странах-членах ЕС и четырех странах-кандидатах на вступление в Евросоюз.

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Евродепутат Даниэль Фройнд от немецкой Партии зеленых, известный критик венгерского правительства Виктора Орбана, заявил, что Будапешту не должны были бы позволить возможности председательствовать на заседании по вопросам верховенства права.

"То, что страна, которая находится под процедурой статьи 7 – санкций за фундаментальные ценности, которая имеет миллиарды средств ЕС, замороженных за нарушение верховенства права, которая только что была оштрафована на 200 миллионов евро, плюс 1 миллион евро в день за нарушение верховенства права, сейчас председательствует на дебатах по ситуации с верховенством права, – это возмутительно", – заявил он.

По его словам, другие страны-члены ЕС должны были вмешаться, чтобы не допустить председательства Венгрии на заседании.

Венгрия находится под санкциями ЕС с 2018 года за "системную угрозу" демократии и верховенству права.

Кроме того, в последнем отчете Еврокомиссии по верховенству права высказывались замечания к Венгрии, которая практически не воплотила предыдущих рекомендаций.