Парламент Нідерландів схвалив відправку вакцин від мавпячої віспи Африці

Нижня палата нідерландського парламенту у вівторок, 24 вересня, проголосувала за відправлення партії вакцин від мавпячої віспи африканським країнам, де нині триває спалах цієї хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Доручення главі МОЗ Нідерландів Флер Агема передати частину нідерландських запасів вакцин проти мавпячої віспи африканським країнам підтримали переважно опозиційні партії, а також центристський "Новий соціальний договір", що входить до коаліції.

Парламентарі вирішили, що Нідерланди можуть пожертвувати 13,2 тисячі доз вакцини з-поміж наявних 100 тисяч: їхній термін придатності спливає, а в самій країні їх використовувати не планують.

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Хоча Агема виступала проти передання вакцин країнам Африки, посилаючись на їхні недостатні запаси, після голосування вона підтвердила, що виконає доручення парламенту.

Новий варіант вірусу mpox, раніше відомий як вірус мавпячої віспи, останніми місяцями поширюється в Центральній Африці. З ним можна боротися за допомогою вакцини проти віспи.

Раніше Єврокомісія закликала країни-члени Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності.