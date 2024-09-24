Парламент Нидерландов одобрил отправку вакцин от обезьяньей оспы Африке

Нижняя палата нидерландского парламента во вторник, 24 сентября, проголосовала за отправку партии вакцин от обезьяньей оспы африканским странам, где сейчас продолжается вспышка этой болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Поручение главе Минздрава Нидерландов Флер Агема передать часть нидерландских запасов вакцин против обезьяньей оспы африканским странам поддержали преимущественно оппозиционные партии, а также центристский "Новый социальный договор", входящий в коалицию.

Парламентарии решили, что Нидерланды могут пожертвовать 13,2 тысячи доз вакцины из имеющихся 100 тысяч: их срок годности истекает, а в самой стране их использовать не планируют.

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Хотя Агема выступала против передачи вакцин странам Африки, ссылаясь на их недостаточные запасы, после голосования она подтвердила, что выполнит поручение парламента.

Новый вариант вируса mpox, ранее известный как вирус обезьяньей оспы, в последние месяцы распространяется в Центральной Африке. С ним можно бороться с помощью вакцины против оспы.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.