Нідерланди поки що не жертвуватимуть вакцини від мавячої віспи країнам Африки

Уряд Нідерландів вирішив поки не передавати вакцини проти мавпячої віспи, яка поширюється африканським країнам і вже почала фіксуватись у Європі, через незначну кількість власних запасів.

Про це заявила міністерка охорони здоров’я Нідерландів Флер Агема, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Як пояснила міністерка, нині в Нідерландах зберігаються 100 тисяч одиниць вакцин, яких якраз вистачить країні на випадок можливого спалаху мавпячої віспи. Нові ж вакцини надійдуть не раніше початку 2025 року.

"100 тисяч вакцин – це саме той запас, який мені рекомендували зберегти. Коли надійде нова партія, у мене буде більше упаковок на складі, ніж рекомендують. І тоді ми також можемо розглянути пожертвування (вакцин. – Ред.)", – зазначила Агема.

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Вірус mpox, також відомий як мавпяча віспа, циркулює в Африці вже кілька місяців, а його новий, більш небезпечний варіант циркулює в Демократичній Республіці Конго з минулого року.

Хоча mpox уже виявили у Швеції, Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу для Європи низьким.

Раніше Єврокомісія закликала країни-члени Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності.

На нього відгукнулись зокрема Франція, Німеччина та Іспанія.