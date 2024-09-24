В Угорщині анонсували візит нового глави МЗС України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит українського візаві Андрія Сибіги наступного тижня.

Про це він сказав в інтерв’ю порталу Index, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

Як стверджує Будапешт, раніше українські угорці могли навчатися угорською мовою в початковій та середній школі, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою, але тепер, починаючи з 4-го класу, вони позбавлені цього права.

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Міністр закордонних справ Угорщини висловив сподівання, що новим главою МЗС України може бути знайдене рішення.

Як відомо, мовне питання та права угорської меншини в Україні є одними з найбільш суперечливих між Києвом та Будапештом.

Угорська сторона розблокувала початок переговорів про вступ України до ЄС, коли домоглась включення своїх вимог стосовно угорської меншини у переговорні рамки. "ЄвроПравда" раніше детально їх аналізувала.

Водночас у Будапешті розпочала роботу перша в Угорщині державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.