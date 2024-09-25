Politico: США працюють над "обхідним шляхом" для продовження військової підтримки України

Адміністрація Байдена працює над планом продовження повноважень на відправку в Україну американського озброєння і техніки на суму 5,9 мільярда доларів до того, як закінчиться фінансування наприкінці місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ці повноваження, що є частиною пакету допомоги Україні, прийнятого в квітні, дозволяють Пентагону використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну. Гроші потім витрачаються на заміну цього обладнання в американських арсеналах, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.

Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Однак за цим методом США не зможуть надати нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках.

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За словами речника Пентагону підполковника Чарлі Дітца, якщо це буде зроблено вчасно, "поставки можуть без проблем вийти за межі [фінансового року]".

Це питання знову виникло в неділю, коли спікер Майк Джонсон оприлюднив деталі запропонованого ним тримісячного пакету фінансування, в який не було включено продовження повноважень щодо України.

Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік 5,9 млрд доларів президентських повноважень на вилучення озброєнь, які вона не використала. Ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України.

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс назвав невикористання цих повноважень "не справжньою проблемою", якщо адміністрація вирішить виділити ці гроші протягом наступного тижня.

"Наскільки я розумію... доки Білий дім каже нам, що збирається використати ці кошти, у нас немає проблеми", – сказав Роджерс.

Аналогічно, голова підкомітету з питань оборони Палати представників Кен Калверт сказав в інтерв'ю: "Я розумію, що вже є обхідний шлях", який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити, але мені сказали, що вони це зроблять".

Це робить одним головним болем менше для Джонсона, який, ймовірно, втратив би підтримку серед деяких консервативних скептиків Республіканської партії щодо допомоги Україні, якби він включив положення про допомогу Україні до тимчасового рішення. Джонсон, який витратив політичний капітал цієї весни, коли провів голосування щодо пакету допомоги Україні, Близькому Сходу та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, покладається на демократів, які забезпечать достатню кількість голосів цього тижня, щоб ухвалити двопартійну проміжну угоду і обійти жорстку праву опозицію.

Тим не менш, десятки демократів у Палаті представників протягом останніх тижнів тиснули на Джонсона, щоб той включив до законопроєкту формулювання про збільшення допомоги.

Один з цих законодавців, член Комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі Мікс у короткому інтерв'ю у вівторок підкреслив важливість надання допомоги Україні напередодні важких зимових боїв.

"Вони спробують обійти це, адміністрація спробує, тому що [українцям] зараз потрібні ресурси, щоб вони могли реалізувати свій "план перемоги", що, на мою думку, є надзвичайно важливим", – сказав Мікс.

За словами Мікса, Зеленський, з яким він зустрівся в понеділок на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ймовірно, порушуватиме це питання на зустрічах з президентом Джо Байденом і під час візиту Зеленського на Капітолій у четвер.

Для українського лідера важливим питанням також буде швидкість американських поставок. Адміністрація Байдена в середньому виділяла близько 400 мільйонів доларів на місяць на військову допомогу, але офіційні особи в Києві були розчаровані тим, скільки часу потрібно для того, щоб деяке з цього обладнання дійсно потрапило на поле бою.

Очікується, що цього тижня США оголосять про новий пакет допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів, і в рамках цього пакету США розглядають можливість надання Україні ракети середньої дальності для нового парку винищувачів F-16. Пакет також включає ракети для пускових установок HIMARS, патрульні катери і засоби протиповітряної оборони, і стане найбільшим пакетом, який США надіслали Україні з травня. Це також, ймовірно, буде останнє застосування президентського повноваження щодо вилучення озброєнь до кінця фінансового року, який закінчується 30 вересня.

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