ЗМІ: США оголосять пакет військової допомоги Україні на $375 млн в середу

Сполучені Штати оголосять про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 млн доларів у середу.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на кількох американських посадовців, пише "Європейська правда".

Цей пакет за розміром стане найбільшою допомогою Вашингтона, надісланою Києву з травня.

Один з посадовців повідомив "Голосу Америки", що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської протиповітряної оборони. Раніше про це писало видання Politico.

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Пакет також включатиме боєприпаси для HIMARS, патрульні катери і бронетехніку, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди і протитанкові ракети.

За словами американських офіційних осіб, цей пакет, який ще доопрацьовується і може змінитися, надсилається через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

Пакет буде оголошений у той час, як президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Перед тим радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував "суттєвий пакет" військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.

Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 млрд доларів у межах механізму PDA. Ці кошти можуть "згоріти" із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, й Білий дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми.