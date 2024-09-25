СМИ: Спикер Палаты представителей Джонсон не уверен, встретится ли с Зеленским

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не уверен, сможет ли встретиться с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в США в четверг, 26 сентября.

Об этом он сообщил корреспонденту Украинской службы "Голоса Америки", передает "Европейская правда".

Об этом он сказал, когда направлялся в зал заседаний Палаты Представителей для финального по расписанию голосования в конце рабочего дня.

На вопрос о том, планирует ли спикер встретиться с Зеленским в Конгрессе и каковы его ожидания от этой встречи, Джонсон сказал, что "не уверен", останется ли он в Вашингтоне, потому что планы Конгресса изменились.

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"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому, пока я не уверен", – отметил Джонсон.

Напомним, Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США в четверг.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский, во время визита в США, будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Как известно, Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Также он заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.