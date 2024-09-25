Зеленський зустрівся із Ердоганом та обговорив імплементацію "формули миру"

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подальший розвиток стратегічного партнерства між країнами та імплементацію "формули миру".

Про це повідомив український лідер, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час розмови лідери зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.

"Обговорили імплементацію "формули миру" з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті "формули", – акцентував президент.

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Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну.

Нещодавно Ердоган заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Як відомо, Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".

Також він заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.