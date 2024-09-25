Rheinmetall отримала замовлення на мінометні снаряди від однієї з країн НАТО

Компанія Rheinmetall отримала замовлення від міжнародного клієнта НАТО на виробництво мінометних снарядів для збройних сил партнера Альянсу.

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall, передає "Європейська правда".

Вартість замовлення, розміщеного на початку третього кварталу 2024 року, оцінюється в середню двозначну суму мільйонів євро.

У повідомленні зазначили, що Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. в Іспанії виготовить сотні тисяч мінометних снарядів різних типів, а поставки почнуться влітку 2025 року і завершаться влітку 2026 року.

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Замовлення також включає додаткові послуги із запуску продукції, підкреслюючи досвід Rheinmetall у виробництві сучасних мінометних боєприпасів.

У серпні Rheinmetall повідомила про замовлення на постачання основних бойових танків та броньованих ремонтно-евакуаційних машин до Чеської Республіки в рамках кільцевого обміну для підтримки України.

Також повідомлялося, що Литва буде зобов'язана закупити певну кількість боєприпасів у заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який буде побудований на території країни.