Литва зобов'яжеться закупити боєприпаси у заводу Rheinmetall, який побудують в країні

Литва буде зобов'язана закупити певну кількість боєприпасів у заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який буде побудований на території країни.

Про це сказав литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, передбачувані квоти на закупівлі відповідають потребам оборони Литви.

Крім того, зазначає міністр, при відстеженні світових тенденцій у галузі та плануванні подальшої військової підтримки України зручно мати запас 155-мм артилерійських боєприпасів.

Реклама:

"Що стосується зобов'язань, я повністю згоден, що вони мають бути співмірними, розважливими і логічними. І я знаю цифри, які фігурують щодо Rheinmetall. Мені здається, розраховано повністю під наші потреби", – сказав Кащюнас.

За його словами, для литовської армії вкрай важливо мати запаси 155-мм артилерійських боєприпасів.

"У такому випадку, ми все підрахували, цю квоту, назвемо її придбанням Литви. Вона цілком адекватна нашим потребам", – резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.