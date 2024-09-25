Rheinmetall получила заказ на минометные снаряды от одной из стран НАТО
Компания Rheinmetall получила заказ от международного клиента НАТО на производство минометных снарядов для вооруженных сил партнера Альянса.
Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall, передает "Европейская правда".
Стоимость заказа, размещенного в начале третьего квартала 2024 года, оценивается в среднюю двузначную сумму миллионов евро.
В сообщении отметили, что Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. в Испании изготовит сотни тысяч минометных снарядов различных типов, а поставки начнутся летом 2025 года и завершатся летом 2026 года.
Заказ также включает дополнительные услуги по запуску продукции, подчеркивая опыт Rheinmetall в производстве современных минометных боеприпасов.
В августе Rheinmetall сообщила о заказе на поставку основных боевых танков и бронированных ремонтно-эвакуационных машин в Чешскую Республику в рамках кольцевого обмена для поддержки Украины.
Также сообщалось, что Литва будет обязана закупить определенное количество боеприпасов у завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который будет построен на территории страны.