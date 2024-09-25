Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб Росії, згадавши загиблу родину львів’ян

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вкотре заявив, що не розуміє позиції США щодо заборони для України бити західною зброєю вглиб території РФ, та навів як приклад ракетну атаку, під час якої у Львові загинула майже вся родина Базилевичів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі CNN.

Сікорський зауважив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.

In Lviv a father saw his wife & three daughters killed by a Russian attack. “The missile… was launched from a Russian bomber flying over Russian territory from a Russian airfield. Give me one reason why Ukraine should not be able to take out… that airfield,” says @radeksikorski pic.twitter.com/0Q0T1yfDuN Реклама: September 24, 2024

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини і трьох доньок", – нагадав Сікорський, який під час останньої поїздки в Україну зупинявся у Львові та разом із львівським мером відвідав місце трагедії.

Очільник МЗС Польщі додав, що Росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

"Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", – наголосив Сікорський.

Він також нагадав, що з серпня українські війська вже перебувають у Курській області РФ – вочевидь із натяком, що це мало б розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".

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