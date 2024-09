Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб Росії, згадавши загиблу родину львів’ян

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вкотре заявив, що не розуміє позиції США щодо заборони для України бити західною зброєю вглиб території РФ, та навів як приклад ракетну атаку, під час якої у Львові загинула майже вся родина Базилевичів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі CNN.

Сікорський зауважив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.

In Lviv a father saw his wife & three daughters killed by a Russian attack. “The missile… was launched from a Russian bomber flying over Russian territory from a Russian airfield. Give me one reason why Ukraine should not be able to take out… that airfield,” says @radeksikorski pic.twitter.com/0Q0T1yfDuN

