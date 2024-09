Сикорский призвал разрешить ВСУ бить вглубь России, упомянув погибшую во Львове семью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в очередной раз заявил, что не понимает позиции США по запрету для Украины бить западным оружием вглубь территории РФ, и привел в пример ракетную атаку, во время которой во Львове погибла почти вся семья Базилевичей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии CNN.

Сикорский отметил, что ко всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

In Lviv a father saw his wife & three daughters killed by a Russian attack. "The missile… was launched from a Russian bomber flying over Russian territory from a Russian airfield. Give me one reason why Ukraine should not be able to take out… that airfield," says @radeksikorski pic.twitter.com/0Q0T1yfDuN

