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Сикорский призвал разрешить ВСУ бить вглубь России, упомянув погибшую во Львове семью

Новости — Среда, 25 сентября 2024, 15:55 — Мария Емец

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в очередной раз заявил, что не понимает позиции США по запрету для Украины бить западным оружием вглубь территории РФ, и привел в пример ракетную атаку, во время которой во Львове погибла почти вся семья Базилевичей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии CNN.

Сикорский отметил, что ко всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их. 

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью – отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей", – напомнил Сикорский, который во время последней поездки в Украину останавливался во Львове и вместе со львовским мэром посетил место трагедии.

Глава МИД Польши добавил, что Россия системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

"Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить тот бомбардировщик, ударив по тому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора", – подчеркнул Сикорский.

Он также напомнил, что с августа украинские войска уже находятся в Курской области РФ – очевидно, с намеком, что это должно развеять опасения западных союзников относительно реакции Кремля на пересечение "красных линий".

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