У Румунії почали приготування до високої води на Дунаї

У Румунії почали приготування до підвищення рівня води у румунській частині Дунаю, куди починає доходити "велика вода" з Центральної Європи.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

24 вересня керівник Служби надзвичайних ситуацій Раед Арафат збирав на нараду префектів та керівників місцевих підрозділів служби з жудців, якими Дунай проходить через територію Румунії, щоб обговорити підготовку до можливих підтоплень.

"Ми входимо у підготовчу фазу. На відміну від того, що сталося у Галаці (жудець у прикордонні з Молдовою, що 12 вересня постраждав від катастрофічної повені. – Ред.), зараз ми знаємо, що наближається висока вода… і маємо час підготуватися", – зазначив він.

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Посадовець зазначив, що прогнози не свідчать про значну небезпеку, але готовність "повинна бути максимальною".

Місцевим підрозділам доручили визначити зони, яким може загрожувати підтоплення, та підготувати план інформування населення та плани евакуації, визначити, де у громадах проживають маломобільні люди, які першочергово потребуватимуть сторонньої допомоги у разі стихійного лиха.

Він закликав не відкладати запити про додаткову допомогу та оповіщення про евакуацію, якщо з’являться перші ознаки того, що це потрібно.

Розташована вище за течією Угорщина вже пройшла пік повені, там вона не завдала такої великої шкоди, як у Польщі та Австрії.

Тим часом на заході Польщі затопило ще одне село.