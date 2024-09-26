Time: Команди Зеленського і Трампа обговорювали ймовірну зустріч у трамповій резиденції

Команди президента Володимира Зеленського та кандидата у президенти США Дональда Трампа обговорювали потенційну зустріч двох лідерів у маєтку республіканця у Флориді.

Про це йдеться у публікації Time, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться із Зеленським під час його візиту до США. Тож, за словами двох наближених до Зеленського посадовців, їхні команди обговорювали ідею зустрічі в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго. Але українська сторона відкинула цю можливість, оскільки вважала, що це могло би бути розцінено як підтримка кампанії Трампа.

Натомість українці попросили зустрітися з Трампом на більш нейтральній території, наприклад, на знімальному майданчику американської телевізійної мережі для спільного інтерв'ю. За словами одного з українських посадовців, цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський приземлився в США.

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Але візит Зеленського на збройовий завод у Скрентоні у Пенсильванії, де народився і виріс президент Джо Байден, змінив хід подій.

Оглядаючи підприємство разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським робітникам, які допомагають виробляти зброю для України. Але оптика візиту засмутила Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч із Зеленським зірвалися.

"Здається, він образився", – сказав про Трампа один з українських посадовців.

Крім того, експрезидент в останні дні змінив свою риторику, критикуючи Володимира Зеленського. Між тим, у команді Зеленського не бачать іншого виходу, окрім як продовжувати спроби апелювати до кандидата від республіканців і заручитися його підтримкою.

Один із українських посадовців відзначив: головна надія полягає в тому, що погляди Трампа на війну ще не визначилися, і що його непередбачуваний характер може залишити місце для того, аби його позиція розвернулась у бік України.

Нагадаємо, раніше республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер заявив, що комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами через візит українського президента на завод у Пенсильванії.

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